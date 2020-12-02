Киев, , 00:00 — REGNUM «Шахтер» принял на своем поле мадридский «Реал» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились хавбек Дентиньо и Манор Соломон.

«Шахтер» второй раз в текущем розыгрыше турнира обыграл «сливочных». Ранее, в 1-м туре, украинская команда на выезде одержала верх над «Реалом», забив три мяча в ворота соперника.

Таким образом, «Шахтер» поднялся на вторую строчку в группе, набрав 7 очков. «Реал» уступает по другим статистическим показателям и занимает третье место.