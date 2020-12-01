Питтсбург, США, , 23:48 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым популярным спортсменом России по итогам голосования среди зрителей «Матч ТВ».

«Мое имя тоже было в голосовании. За себя кликал-кликал, набралось всего на три процента.

Овечкин победил заслуженно. Человек выиграл в хоккее все что можно ‑ и Кубок Стэнли, и индивидуальные призы.

Реально он, думаю, самый узнаваемый спортсмен России», — рассказал Евгений Малкин «Матч ТВ».