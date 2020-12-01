Москва, , 23:33 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, московский «Локомотив» принял на своем поле зальцбургский «Ред Булл» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

«Железнодорожники» потеряли все шансы на выход в плей-офф в этом розыгрыше турнира. Таким образом, московская команда не смогла преодолеть стадию группового этапа третий год подряд.

На данный момент «Локо» идет последним в группе, набрав 3 очка. При этом сохраняет шансы подняться на третье место, которое позволит команде продолжить евросезон в плей-офф Лиги Европы.

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