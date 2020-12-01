Москва, , 22:35 — REGNUM Столичный ЦСКА принял на своем льду китайский «Куньлунь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. «Армейцы» одержали волевую победу в овертайме, матч закончился со счетом 3:2.

По результатам первых двух периодов «Куньлунь» имел преимущество в две шайбы. В их составе отличились Райан Спроул и Вячеслав Лещенко.

На 44-й минуте матча «армейцам» удалось сократить отставание в счете, благодаря голу Сергея Андронова. На 48-й минуте Богдан Киселевич реализовал численное большинство и сравнял счет на табло.

В овертайме победную шайбу «армейцев» забросил новичок команды Никита Сошников.

ЦСКА увеличило разрыв по очкам от второго места в таблице Запада. На счету москвичей 53 очка. «Куньлунь» занимает последнее место Востока с 16 очками.