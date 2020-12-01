Дерби, Великобритания, , 22:07 — REGNUM Согласно информации Sky Sports, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни претендует на пост главного тренера «Дерби Каунти». Напомним, что в этом году футболист стал играющим тренером «Дерби», эту должность он получил после отставки Филлипа Коку.

Также претендентом на должность главного тренера является другой экс-игрок сборной Англии — Джон Терри. Сейчас он является ассистентом главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.

Сообщается, что выбором нового наставника для команды займутся новые владельцы. Сейчас клуб находится в стадии продажи члену королевской семьи ОАЭ Халед Бин Заеду аль-Нехайяну.