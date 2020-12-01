Денвер, США, , 21:49 — REGNUM Клуб НБА «Денвер Наггетс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим разыгрывающим мадридского «Реала» Факудно Кампаццо.

По данным СМИ, соглашение с 29-летним аргентинцем рассчитано на два года.

Текущий сезон Кампаццо начал в составе «Реала», где в чемпионате Евролиги в среднем набирал 9,6 очка и 6,1 передачи за матч. В лиге ACB он показал себя чуть лучше — 10,8 очка и 4,6 передачи в среднем за матч.

Аргентинец с 2014 года защищал цвета мадридского клуба и в его составе стал двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018) и трехкратным чемпионом лиги ACB (2015, 2018, 2019).