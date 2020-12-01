Денвер, США, , 20:58 — REGNUM Клуб НБА «Денвер Наггетс» подписали контракт с 19-летним разыгрывающим Ар Джеем Хэмптоном, информирует в своем твиттере Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, игрок накануне выкупил свой контракт с «Нью-Зиландом», в составе которого играл в минувшем сезоне.

Напомним, что Хэмптон стал 24-м номером драфта-НБА в этом году, его выбрали «Милуоки Бакс». 24 ноября правами на баскетболиста завладел «Денвер» в результате четырёхсторонней сделки с участием «Бакс», «Пеликан» и «Тандер».