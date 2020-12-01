Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM Власти Петербурга и учреждения спортивной инфраструктуры города продолжают подготовку к проведению матчей перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу и готовы к любому решению УЕФА по формату проведения первенства. Об этом 1 декабря отчитались в Смольном.

Стадион «Газпром-арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в Петербурге должны пройти четыре матча Евро. Однако в последнее время звучат предположения о возможном сокращении количества городов проведения чемпионата.

«На сегодняшний день УЕФА придерживается утвержденного сценария проведения европейского первенства в 12-ти городах-организаторах, в том числе в Санкт-Петербурге. С целью обеспечения всех гарантий, представленных правительством города в адрес УЕФА, губернатором был утвержден обновленный региональный Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению турнира», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов в ходе совещания оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению турнира.

На заседании было доложено о готовности городских спортивных объектов: стадиона на Крестовском острове, стадиона «Петровский» для проведения предматчевых тренировок и спортивного комплекса в Зеленогорске для сборной Финляндии, которая будет базироваться в Санкт-Петербурге.

Как отмечают в Смольном, УЕФА рассматривает три сценария проведения чемпионата: с полной загрузкой стадионов, с частичной загрузкой и матчи без зрителей. Окончательное решение ожидается в марте 2021 года. В Петербурге заявляют, что готовы к любому варианту и продолжают подготовку к проведению первенства.

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