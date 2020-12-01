Роттердам, Нидерланды, , 20:42 — REGNUM Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат хочет завершить тренерскую карьеру.

Согласно информации официального сайта команды, 73-летний специалист проинформировал о своем решении руководство. Он покинет свой пост по окончании сезона. К этому времени «Фейеноорд» должен будет определиться с новым наставником.

«Знаю, что уже говорил об этом раньше, но на сей раз можете не сомневаться: несколько предстоящих месяцев — последние. Я провел долгую и прекрасную карьеру, и «Фейеноорд» — отличное место для ее завершения», — заявил специалист.

Сейчас «Фейеноорд» замыкает первую четверку чемпионата Нидерландов. В своей группе в Лиге Европы команда идет второй.