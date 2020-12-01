Барселона, Испания, , 19:18 — REGNUM Руководство «Барселоны» планирует вернуться 21-летнего центрального защитника молодежной сборной Франции U20 Жан-Клера Тодибо из аренды в «Бенфике» во время зимнего трансферного окна, сообщает O Jogo.

21 ноября в рамках матча 10-го тура испанской Примеры с «Атлетико» Жерар Пике получил травму. Испанец пропустит от 7 до 11 недель.

В прошлом сезоне, выступая за «Шальке-04» на правах аренды, Тодибо принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги 2019/20.