Бразилиа, 1 декабря 2020, 17:16 — REGNUM 1 декабря в рамках четвертьфинала верхней сетки группы B онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Masters Winter 2020 бразильский коллектив FURIA разгромил датчан из North со счетом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Счет по картам:
Overpass: FURIA 16:4 North
Inferno: FURIA 16:6 North
MVP встречи по мнению пользователей портала HLTV 21-летний бразильский киберспортсмен Кайке «KSCERATO» Керато (65,6% голосов). Коэффициент k/d киберспортсмена составил 2,38.
В полуфинале FURIA встретится с победителем пары G2 — Nemiga.