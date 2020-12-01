Москва, , 15:23 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в международный пул тестирования на допинг на 2021 год. Об этом 1 декабря рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«World Athletics включила Марию Ласицкене в свой пул тестирования на следующий год», — цитирует Назарову ТАСС.

Кроме Ласицкене, прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк входят в пул допинг-тестирования World Athletics на четвёртый квартал 2020 года. В этот список входят также прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, многоборец Илья Шкуренёв, бегун Сергей Шубенков и Василий Мизинов (спортивная ходьба).

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило этих спортсменов в расширенный пул тестирования с января 2021 года.