Осло, , 15:08 — REGNUM С этапов Кубка мира по лыжным гонкам снялась сборная Норвегии. Об этом 1 декабря сообщает норвежский телеканал NRK.

«Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию», — заявил глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад.

Норвежские лыжники снялись с соревнований из-за пандемии коронавируса. Они не будут выступать до Рождества и, таким образом, пропустят этапы Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).

После первого этапа лидерами зачёта Кубка мира является Йоханнес Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия) и Эмиль Иверсен (Норвегия).