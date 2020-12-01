Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Участие нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов пока находится под вопросом. Об этом 1 декабря заявил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак на пресс-конференции.

«Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшней тренировки посмотрим, сможет ли он сыграть», — сказал Семак.

Матч «Брюгге» — «Зенит» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 2 декабря. «Зенит» занимает четвёртое место в группе и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но пока сохраняет шансы на Лигу Европы.

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