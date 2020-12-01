Москва, 1 декабря 2020, 13:51 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России. Об этом 1 декабря сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России», — приводит ТАСС слова представителя организации.
Пятый этап Кубка России состоится 5−8 декабря в Москве.
Ранее 21-летняя Медведева пропустила этап серии Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем. Кроме того, она не смогла принять участие в нескольких этапах Кубка России.
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