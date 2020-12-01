Москва, , 13:23 — REGNUM Окончательный формат проведения чемпионата Европы по футболу будет определён Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте. Об этом 1 декабря заявил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — цитирует Сорокина ТАСС.

До этого УЕФА будет обсуждать различные сценарии проведения матчей с оргкомитетом российской части Евро-2020. Один круглый стол на эту тему уже прошёл, следующий намечен на начало декабря.

Всего будет рассмотрено три глобальных сценария: это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме.

По словам Сорокина, пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, и есть шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира.

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