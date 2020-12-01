Москва, , 13:10 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом 1 декабря он сообщил в Instagram.

«Сегодня подписал два контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля», — написал Олейник.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На счету 43-летнего бойца 74 боя — 59 побед, 14 поражений и одна ничья.

В UFC Олейник выступает с 2014 года. В последнем бою, который прошёл 8 августа, он проиграл американцу Деррику Льюису во втором раунде техническим нокаутом.

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