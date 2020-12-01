Москва, , 12:29 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков ноября в четырёх номинациях. Об этом 1 декабря сообщается на сайте лиги.

Лучшим голкипером признан Доминик Фурх из минского «Динамо». На его счету шесть побед в восьми ноябрьских матчах. В одном из них он сыграл на ноль. Всего по его воротам было нанесено 250 бросков, из которых вратарь отразил 93,6%. Коэффициент надёжности составил 1,98.

Лучшим защитником стал Алексей Емелин из омского «Авангарда». Вместе с командой он одержал семь побед в девяти играх. В его активе гол и четыре результативные передачи при показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, который одержал вместе с командой семь победы в 11 матчах. На его счету 12 заброшенных шайб и пять голевых передач при показателе полезности «+6».

Лучшим новичком стал 21-летний форвард нижегородского «Торпедо» Иван Чехович, набравший 8 (2+6) очков в девяти матчах при показателе полезности «+2».

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