Москва, , 12:11 — REGNUM Годовой план по допинг-тестированию досрочно выполнило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к началу декабря. Об этом 1 декабря заявил и. о. гендиректора организации Михаил Буханов.

«По состоянию на 30 ноября за 11 месяцев 2020 года РУСАДА отобрано 7644 пробы при целевом годовом показателе 7500 проб», — цитирует Буханова ТАСС.

Он отметил, что изначальный плановый объём был выше — 11 тысяч проб. Но по распоряжению Министерства финансов РФ расходы были сокращены на 10%, из-за чего оказались урезаны планы тестирования.

Помимо этого, пандемия коронавируса значительно осложнила логистику, а весной и летом — с 28 марта до 18 июня — тестирование было временно приостановлено.

Читайте также: РУСАДА не намерено снижать объемы допинг-тестирования из-за эпидемии