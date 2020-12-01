Санья, Китай, , 11:51 — REGNUM В Китае состоялся старт 11-й международной парусной регаты вокруг острова Хайнань. Об этом 1 декабря сообщается на сайте мероприятия.

Старт прошёл в порту города Санья в провинции Хайнань. Регата в этом году впервые в истории пройдёт без остановок и продлится до 4 декабря.

В гонке принимают участие 33 яхты. Протяженность маршрута составляет 580 морских миль (около 1 073 км).

Регата вокруг острова Хайнань проводится ежегодно с 2010 года. Как правило, мероприятие проводится весной, но из-за пандемии коронавируса гонка была перенесена.