Каннаполис, , 11:35 — REGNUM Американская команда «Формулы-1» «Хаас» подписала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба команды.

Сроки соглашения не уточняются, но в пресс-службе отметили, что речь идёт о многолетнем контракте.

Добавим, что основным кандидатом на второе место в «Хаасе» является Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

В сезоне-2020 Мазепин и Шумахер выступают в «Формуле-2». Лидером сезона является немецкий гонщик, на счету которого 205 очков. Мазепин со 162 очками идёт на третьем месте. Ещё один российский пилот Роберт Шварцман (159) занимает четвёртое место.

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