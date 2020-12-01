Монако, , 11:10 — REGNUM Вопрос о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в очередной раз рассмотрит совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 1 декабря сообщили в World Athletics.

Заседание совета World Athletics пройдёт с 1 по 2 декабря. Вопрос о статусе ВФЛА будет рассмотрен в 16-й раз за последние пять лет.

2 декабря глава рабочей группы World Athletics норвежец Руне Андерсен расскажет совету о российской лёгкой атлетике за последние четыре месяца. После его доклада руководство организации вынесет решение.

В связи с тем, что у ВФЛА до сих пор нет дорожной карты выхода из кризиса, которую требуется предоставить до 1 марта 2021 года, вряд ли World Athletics вернёт российской организации статус на декабрьском заседании. Речь может идти только о возвращении российским спортсменам права участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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