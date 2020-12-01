Манама, , 10:41 — REGNUM Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба команды «Мерседес», за которую он выступает.

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Отмечается, что тест Хэмилтона дал положительный результат. При этом на прошлой неделе он сдал три теста, результаты которых были отрицательными.

После этого он почувствовал лёгкие симптомы заболевания и ещё раз прошёл тестирование, по результатам которого выявлено заражение.

Таким образом, Хэмилтон пропустит ближайший этап «Формулы-1» — Гран-при Сахира, который состоится в Бахрейне с 4 по 6 декабря.