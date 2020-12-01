Ньон, Швейцария, , 10:35 — REGNUM Женщина-арбитр впервые обслужит матч футбольной Лиги чемпионов. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Француженка Стефани Фраппар будет главным арбитром матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо».

Матч пройдёт 2 декабря в Турине. Ассистентами Фраппар будут мужчины — Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервным арбитром назначен Карим Абед. За систему видеоповторов будет отвечать Бенуа Мийо.

Фраппар в 2019 году работала на матче Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем». Начиная с сезона 2019/20, она работает на играх чемпионата Франции.