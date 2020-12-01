Мадрид, , 09:40 — REGNUM Мадридский «Реал» не сможет купить нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом 1 декабря сообщает Le Parisien.

По информации издания, из-за пандемии коронавируса «Реал» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами, как и многие европейские клубы.

В связи с этим клубу придётся отложить трансфер Мбаппе. Ещё одной причиной является высокая зарплата игрока.

Напомним, летом 2017 года Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако». Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.