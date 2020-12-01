Барселона, Испания, , 09:36 — REGNUM Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему подал иск к клубу. Об этом 1 декабря сообщает Sport.es.

«Барселона» не выплатила мне компенсацию, и они не предложили мне ничего. Они даже не позвонили мне, чтобы сказать, что я уволен», — сказал Сетьен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сетьен подал в суд на «Барселону». Он хочет добиться от клуба компенсации за увольнение в размере €4 млн.

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