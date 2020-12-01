Генуя, Италия, , 08:12 — REGNUM «Парма» сыграла вничью с «Дженоа» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Пармы» дубль оформил нападающий Жервиньо, который забил на 10-й и 47-й минутах.

«Дженоа» смог ответить одним голом, его забил узбекский форвард Эльдор Шомуродов, который перешёл из «Ростова».

На сегодняшний день «Парма» занимает 16-е место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков. «Дженоа» идёт на 19-м месте с пятью очками.

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