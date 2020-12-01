Лондон, , 05:31 — REGNUM Отборочный европейский олимпийский турнир по боксу на игры в Токио, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится в Лондоне в апреле 2021 года. Об этом 1 декабря сообщает портал Inside the Games.

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Турнир начался 14 марта на арене Copper Box Arena в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне, а через три дня был приостановлен из-за развивающейся ситуации с коронавирусом.

Планируется, что турнир, продолжение которого намечено с 22 по 26 апреля 2021 года, «возобновится с того места, где он был остановлен» и будет происходить за закрытыми дверями.

В прерванном в марте отборочном турнире должны были участвовать 13 боксёров из России, а всего в состязаниях примут участие 176 спортсменов из Европы. На Олимпийские игры в Токио по итогам турнира будут отобраны 50 мужчин и 27 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 млрд йен, или $960 млн, потратят на меры против коронавируса организаторы летней Олимпиады, которая состоится в 2021 году в Токио.

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