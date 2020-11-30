Турин, Италия, , 23:54 — REGNUM «Торино» приняло на своем поле «Сампдорию» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине и завершилась с ничейным счётом — 2:2.

«Торино» могло забрать победу в матче, но на 7-й минуте система VAR определила офсайд во время взятия ворота «Сампдории». Но это не помешало Андреа Белотти отправить мяч в сетку ворот соперника на 25-й минуте встречи. В начале второго тайма хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева сравнял счет, а девять минут спустя с его передачи отличился 37-летний форвард Фабио Куальярелла. «Торино» сравняло счет на 77-й минуте усилиями полузащитника Суалихо Мейте.

«Торино» продолжает заниматься 18-ю строчку чемпионата, на их счету 6 очков в 9 матчах. «Сампдория» уверенно себя чувствует в середине таблице на 11-м месте с 11 очками.