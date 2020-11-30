Лестер, Великобритания, , 23:48 — REGNUM «Лестер Сити» принял на своем поле «Фулхэм» в рамках 10-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась неожиданной победой гостей — 2:1.

В составе победителей отличились 23-летний форвард Адемола Лукман (30-я минута) и Иван Кавалейру, реализовавший 11-метровый удар на 38-й минуте. Единсвтенный мяч хозяев забил хавбек Харли Барнс на 86-й минуте.

Таким образом, «Фулхэм» поднялся из зоны вылета, набрав 7 очков. «Лестер» с 18 очками занимает четвертое место чемпионата.