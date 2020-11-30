Санкт-Петербург, , 23:35 — REGNUM СКА принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей по результатам серии буллитов — 2:1.

Основное время матча команды с равным счетом 1:1. В составе хозяев отличился 20-летний форвард Кирилл Марченко. Со стороны гостей шайбу на свой счет записал форвард Хенрик Хаапала.

В серии буллитов «Йокерит» оказался сильнее, реализовав четыре попытки против двух у СКА.

Петербургский клуб, несмотря на поражение, сохранил второе в таблице Западной конференции, на их счету 44 очка. «Йокерит» — седьмой с 32 очками.