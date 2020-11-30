Турин, Италия, , 23:02 — REGNUM «Торино» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Торино» голы забили нападающий Андреа Белотти (25) и полузащитник Суалихо Мейте (77). «Сампдория» ответила мячами Антонио Кандревы (54) и Фабио Квальяреллы (63).

На сегодняшний день «Торино» занимает 18-е место в чемпионате Италии, в активе команды шесть очков. «Сампдория» идёт на 11-м месте с 11 очками.

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