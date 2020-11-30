Сент-Пол, США, , 21:42 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов приехал в Миннесоту и ищет себе новый дом, в котором проживет ближайшие пару лет. Цель игрока — привыкнуть к новой обстановке в США и к партнерам по команде, приводит портал The Athletic.

Напомним, что россиянин заключил двухлетнее соглашение новичка с «Миннесотой Уайлд», первый год которого сгорит по условиям коллективного соглашения.

В сезоне 2019/2020 Капризов выступал за ЦСКА, в составе которых набрал 62 (33+29) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отличился 4 (2+2) баллами в 4 матчах.