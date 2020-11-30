Милан, Италия, , 20:58 — REGNUM Миланский «Интер» доволен результатами, которыми добился при руководстве Антонио Конте на тренерском мостике.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб не намерен увольнять итальянского специалиста с поста главного тренера, а, напротив, видит в нем перспективу и вне зависимости от результатов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА предложит ему новое долгосрочное соглашение.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Сейчас команда Конте занимает второе место в чемпионате Италии, уступая от лидера таблицы «Милана» на 5 очков. В активе «Интерактивному» 18 очков в 8 матчах.

В Лиге чемпионов команда пока не может радовать своими результатами. Она занимает последнее место в группе без единой победы.