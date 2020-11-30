Шарлотт, США, , 20:51 — REGNUM Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тяжелым форвардом Рэем Сполдингом.

23-летний баскетболист подписал двустороннее краткосрочное соглашение с «Хорнетс» в январе этого года. За этот период форвард так и не сыграл ни одного матча за основную команду «Шарлотт». Он провел 16 матчей в составе команды «Гринсборо» из Лиги развития, за которую в среднем набирал 12 очков за матч.

Ранее права на Сполдинга принадлежали «Финиксу» и «Далласу»