Турин, Италия, , 20:07 — REGNUM 30 ноября в Турине на «Олимпийском стадионе» в рамках 9-го тура итальянской Серии А 2020/21 встретятся «Торино и «Сампдория».

Бригада арбитров: Даниэле Довери | Джакомо Паганесси | Эдуардо Располлини.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Сиригу, Бремер, Войнович, Н’Кулу, Ансальди, Синго, Мейте, Линетти, Ринкон, Белотти, Дзадза.

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Тонелли, Есида, Берешиньски, Экдаль, Рамирес, Янкто, Кандрева, Торсбю, Квальярелла.

На данный момент «Торино» располагается на 18-й позиции с 5-ю очками. «Сампдория», набрав 10 очков, идет на 12-й строчке.