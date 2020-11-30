Турин, Италия, 30 ноября 2020, 20:07 — REGNUM 30 ноября в Турине на «Олимпийском стадионе» в рамках 9-го тура итальянской Серии А 2020/21 встретятся «Торино и «Сампдория».
Бригада арбитров: Даниэле Довери | Джакомо Паганесси | Эдуардо Располлини.
Стартовые составы команд:
«Торино»: Сиригу, Бремер, Войнович, Н’Кулу, Ансальди, Синго, Мейте, Линетти, Ринкон, Белотти, Дзадза.
«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Тонелли, Есида, Берешиньски, Экдаль, Рамирес, Янкто, Кандрева, Торсбю, Квальярелла.
На данный момент «Торино» располагается на 18-й позиции с 5-ю очками. «Сампдория», набрав 10 очков, идет на 12-й строчке.