Турин, Италия, , 16:33 — REGNUM Руководство «Ювентуса» в зимнее трансферное окно намерено подписать 29-летнего центрального защитника мадридского «Атлетико» и сборной Черногории Стефана Савича, которого transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Контракт футболиста с «матрасниками» действителен до лета 2022-го года.

В прошлом сезоне Савич принял участие в 26-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Летом 2015-го года Савич перешел в «Атлетико» из «Фиорентины» за 12 миллионов евро.