Сухум, , 15:48 — REGNUM Филиалы детско-юношеской школы олимпийского резерва «Академии ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) начнут работать в Абхазии с 1 декабря. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

По информации журналистов, в республике будут работать два филиала: в Сухуме и Новом Афоне.

«Филиалы будут открыты на базе местных футбольных клубов. И самое главное, все это будет свободно и бесплатно», — сообщил агентству руководитель Абхазского филиала ФК «Зенит» Армен Капикян.

Он отметил, что попробовать свои силы в футболе смогут все дети, без ограничений. Наиболее способных будут отправлять на просмотры в Санкт-Петербург. Капикян рассказал, что четверых юных футболистов уже возил в Северную столицу на просмотры, где двоих из них решили в следующем году зачислить в спортивный интернат.

Стоит отметить, что «Академия ФК «Зенит» ведёт свою историю с 1968 года, когда была образована ДЮСШ «Смена». Спортивную школу решили создать после провального выступления команды «Зенит» в сезоне 1967 года.

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