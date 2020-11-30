Осака, Япония, , 14:53 — REGNUM Фигуристка из Южной Кореи заняла седьмое место на шестом этапе этапе серии Гран-при 2020/2021 «NHK Trophy» (Кубок Японии), прошедшем в японском городе Осака с 27 по 29 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Журналисты отмечают, что по итогам двух программ в женском одиночном катании фигуристка Ю Ён получила 181,73 балла.

Известно, что весь пьедестал заняли представительницы Японии. Золото досталось 20-летней Каори Сакамото, откатавшей короткую и произвольные программы на 229,51 балла, серебро — 19-летней Вакабе Хигути (200,98 б.), бронза — 16-летней Рино Матсуке (198,97 б.).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года южнокорейская фигуристка завоевала золото на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

Читайте также: Фигуристка из Южной Кореи завоевала золото на юношеских ОИ в Швейцарии