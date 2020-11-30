Лондон, , 14:24 — REGNUM Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перенёс операцию после матча с «Арсеналом». Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба клуба.

«Этой ночью Рауль перенёс операцию в одной из больниц Лондона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хименес останется под наблюдением врачей ещё несколько дней, прежде чем приступить к восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, у Хименеса был выявлен перелом костей черепа после того, как он столкнулся головами с защитником «Арсенала» Давидом Луисом.

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