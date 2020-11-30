Москва, , 14:04 — REGNUM Лимит на легионеров в российском футболе может быть пересмотрен. Об этом 30 ноября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Наверное, есть смысл задуматься. Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как ключевой фактор развития нашего футбола», — сказал Матыцин.

По его словам, в любом виде спорта надо ориентироваться на российскую систему, и каждый клуб должен быть заинтересован в большем числе собственных воспитанников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матыцин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) проанализирует результаты выступлений сборной России, а также и российских клубов в еврокубках.

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