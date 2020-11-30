Лондон, , 13:30 — REGNUM У нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса выявлен перелом костей черепа. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба клуба.

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) Хименес и защитник «Арсенала» Давид Луис столкнулись головами.

Матч был прерван, врачи оказывали помощь игрокам в течение 10 минут. Хименеса унесли с поля на носилках и увезли в больницу, где он пришёл в сознание. Луис продолжил с забинтованной головой игру, но в перерыве был заменён.

Читайте ранее в этом сюжете: Форвард «Вулверхэмптона» Хименес пришёл в сознание в больнице

Читайте развитие сюжета: Форвард «Вулверхэмптона» Хименес перенёс операцию после перелома черепа