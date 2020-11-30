Манама, , 12:36 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что не согласен с решением наказать его штрафом за аварию на Гран-при Бахрейна. Об этом 30 ноября сообщает Motorsport-Total.

«Я не разделяю мнение стюардов. Я думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был», — сказал Квят.

Он отметил, что был рассержен этим решением, потому что оно испортило ему гонку.

В ходе Гран-при Бахрейна Квят, выступающий за «Альфа Таури», попробовал обогнать пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла по внутреннему радиусу, но в итоге поддел его автомобиль, после чего тот перевернулся. За аварию Квят получил 10 штрафных секунд.

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