Манчестер, Великобритания, , 12:26 — REGNUM Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть наказан за сообщение в Instagram, которое посчитали расистским. Об этом 30 ноября сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» 29 ноября одержал победу над «Саутгемптоном» со счётом 3:2, а Кавани забил в этом матче два гола. После игры он в ответ на поздравление одного из подписчиков написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный».

В клубе заявили, что это слово имеет разные коннотации в Южной Америке. При этом Кавани удалил сообщение, когда узнал, что в Великобритании оно может быть воспринято негативно.

Теперь его могут дисквалифицировать как минимум на три матча.

В октябре Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. За новую команду он забил три гола.