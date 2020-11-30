п. Большое Голоустное, , 12:04 — REGNUM Хоккейный матч на льду Байкала с участием звёзд мирового уровня состоится 8 марта 2021 года. Об этом сообщает канал «Город Братск».

Уже известно, что игра пройдет вблизи посёлка Большое Голоустное. В этом месте находится известный «пузырьковый» лёд, а от снега его очищает ветер.

Идею «звёздного» матча в августе 2020 года во время визита в Приангарье высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. По замыслу парламентария, матч должен привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам сохранения природы «колодца Земли» и его берегов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, встреча Вячеслава Фетисова и главы Приангарья Игоря Кобзева состоялась в августе 2020 года. Тогда стороны сошлись во мнении, что развитие Байкальской территории должно быть комплексным, когда при соблюдении природоохранного законодательства учтены и нужды местных жителей, и потребности экономики.

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