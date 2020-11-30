Мадрид, , 11:43 — REGNUM Бывший капитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес завершил карьеру. Об этом 30 ноября он сообщил в Instagram.

«Сегодня тот самый день, чтобы поставить точку и завершить карьеру футболиста», — написал Габи Фернандес.

В составе «Атлетико» Габи играл с 2011 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом Испании (2014), двукратным победителем Лиги Европы (2012, 2018), а также дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014, 2016).

С июля 2018 года он играл за катарский клуб «Аль-Садд», в составе которого в 2020 году выиграл Кубок Катара.