Барселона, Испания, , 11:18 — REGNUM Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подал в суд на клуб. Об этом 30 ноября сообщает AS.

По информации издания, Сетьен хочет добиться от «Барселоны» компенсации за увольнение. Его адвокаты потребуют от клуба €4 млн.

Сетьен утверждает, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу никогда не сообщал ему об условиях увольнения и не предлагал урегулировать вопрос с отставкой.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года, сменив на этом посту Эрнесто Вальверде. 17 августа он был уволен с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.