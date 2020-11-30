Лондон, , 10:28 — REGNUM Нападающий английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Рауль Хименес пришёл в сознание в больнице. Об этом 30 ноября сообщает Sky Sports.

По информации издания, мексиканский нападающий пришёл в сознание и хорошо реагирует на лечение.

На пятой минуте матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» произошло сильное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес.

У Луиса оказался разбит лоб, на лице было много крови — он продолжил игру с перебинтованной головой, но был заменён в перерыве. Хименесу потребовалась кислородная маска, его унесли с поля на носилках, после чего госпитализировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вулверхэмптон» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 2:1.

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