Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Текущий сезон для санкт-петербургского «Зенита» нельзя считать неудачным. Об этом 30 ноября заявил спортивный директор футбольного клуба Хавьер Рибалта в интервью «Чемпионату».

"Зенит» находится не в лучшем состоянии? А что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» идёт на первом месте. А то, что результаты разные, зависит от травм», — сказал Рибалта.

По его словам, у команды очень плотный график, футболисты постоянно находятся в разъездах.

Он также предложил дождаться окончания сезона и уже тогда посмотреть на результаты.

На сегодняшний день в чемпионате России «Зенит», ЦСКА и «Спартак» набрали по 32 очка и возглавляют турнирную таблицу. В Лиге чемпионов «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф.