Грозный, , 09:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов провести в Грозном бой-реванш между американскими боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Об этом он написал в Instagram.

«Нашему брату Майку обязательно нужно провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», — написал Кадыров.

Он отметил, что рад ничейному исходу боя Тайсона и Джонса, который прошёл 29 ноября: «Я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила, это справедливый итог».

Также Кадыров добавил, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял навыки.

Бой Тайсона с Джонсом продлился все восемь раундов. В итоге судьи не смогли отдать победу ни одному из боксëров и признали поединок завершившимся вничью.

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